De Verenigde Staten hebben hun grenzen voor gevaccineerden uit 33 landen heropend. Maandag is daardoor onder meer in Europa en Mexico een reizigersstroom op gang gekomen van mensen die tijdens de meer dan zeshonderd dagen van reisbeperkingen geen zaken konden afhandelen in de VS, er geen vrienden of familie konden bezoeken en er geen vakantie konden doorbrengen.