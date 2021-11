Anders inkopen doen

Geld geven aan een organisatie is één manier om zelf iets concreets te doen tegen de ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld. Wat ook een steentje kan bijdragen: op een andere manier inkopen doen. Kies bijvoorbeeld vaker voor producten met een fairtradelabel op de verpakking. Dan draag je –in ieder geval een beetje– bij aan betere arbeids- en leefomstandigheden voor de mensen die ergens ver weg bananen, cacao- en koffiebonen of kokosnoten voor ons verbouwen of oogsten.