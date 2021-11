Burgemeester Utrecht wil aandacht klimaattop voor positie steden

Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma woont de klimaattop in Glasgow van maandag tot en met woensdag bij om aandacht te vragen voor „de positie van steden”. De financiering van hun klimaatbeleid is een belangrijk punt waar ze over in gesprek wil gaan. „Steden zijn bepalend als het gaat om de uitvoering van klimaatafspraken”, laat ze vanaf de conferentie weten. Dijksma wijst bijvoorbeeld op het belang van woningbouw, duurzaam vervoer en groen in de stad.