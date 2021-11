De nationale campagne in Afghanistan voor vaccinatie tegen polio is maandag niet zoals de Taliban hadden beloofd in heel het land van start gegaan. In slechts vijftien van de 34 provincies gaan de campagnemedewerkers namens de WHO en Unicef van deur tot deur om mensen in te enten. De nieuwe machthebbers in het land, de Taliban, zeggen dat dat in de overige negentien provincies niet kan omdat er veiligheidsproblemen zijn.