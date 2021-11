Strafzaak Taghi niet afgesplitst van Marengo

De rechtbank gaat de zaak van vermeende topcrimineel Ridouan Taghi niet afsplitsen en apart behandelen. Het verzoek van zijn advocaat is afgewezen, meldt de rechtbank Amsterdam maandag. „Het belang om de verschillende zaken (deels) gelijktijdig te blijven behandelen weegt naar het oordeel van de rechtbank nog steeds zwaarder dan het door de verdediging aangevoerde belang om de zaken gescheiden te behandelen”, staat in de schriftelijke motivering.