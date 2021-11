PostNL stond maandag onder druk op de Amsterdamse beurs na tegenvallende kwartaalcijfers van de post- en pakketbezorger. De Europese beurzen lieten weinig beweging zien en bleven hangen rond de recente recordstanden. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en China, die later in de week naar buiten komen.