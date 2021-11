Minister: staken van fossiele steun heeft echte consequenties

Dat Nederland zich alsnog aansluit bij de verklaring over het staken van financiële steun aan fossiele brandstofprojecten in het buitenland, heeft „echte consequenties” voor Nederlandse bedrijven, zegt minister Tom de Bruijn. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zei maandag op de klimaattop in Glasgow dat het „geen eenvoudig besluit was”. Daarom was „even tijd nodig om het goed met elkaar te bespreken”.