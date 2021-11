De politie heeft zondag in Kapelle (Zeeland) een 62-jarige automobilist betrapt wegens rijden onder invloed. De man had vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol genuttigd. Hij blies 1025 ugl, terwijl 220 ugl is toegestaan. Bovendien is zijn rijbewijs al in 2005 ongeldig verklaard, zegt een woordvoerder van de politie.