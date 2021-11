De martelcontainers in een loods in Wouwse Plantage waren zo goed geïsoleerd, dat een schreeuw om hulp buiten de loods niet hoorbaar zou zijn geweest. Dat staat in een rapport van TNO waar de officier van justitie maandag uit citeerde tijdens de zesde en laatste inleidende zitting in de zaak rond de martelcontainers die in juni vorig jaar zijn ontdekt.