Gemeenten en woonorganisaties: wijkgerichte aanpak verduurzaming

Iedereen moet haar of zijn koop- of huurhuis kunnen laten verduurzamen en wie dat moeilijk vindt mag daarbij niet aan haar of zijn lot worden overgelaten. Gemeenten moeten daarom met wijkgerichte plannen komen, waarbij ook serieus werk wordt gemaakt van participatie en zeggenschap van de bewoners zelf. Dat zal het draagvlak voor verandering vergroten en de oplossingen ook verbeteren. Dat zeggen gemeenten, Woonbond en branchevereniging van woningcorporaties Aedes in een brief aan de Tweede Kamer.