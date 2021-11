In de bussen, treinen, metro’s en trams is het nog niet te merken dat het kabinet het advies om thuis te werken vorige week dinsdag heeft aangescherpt. In cijfers die zijn verstrekt door ov-chipkaartbedrijf Translink is woensdag, donderdag en vrijdag geen duidelijke daling te zien in het aantal check-ins bij het openbaar vervoer.