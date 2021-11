Auteur en kunstschilder Anton Valens is zondag overleden. Hij is 57 jaar geworden en stierf in Amsterdam aan kanker, meldt zijn uitgever Atlas Contact. In 2004 maakte Valens zijn romandebuut met Meester in de hygiëne, een verhaal over een thuishulp, een functie die hij ook zelf had vervuld. Het boek werd onder meer bekroond met de Geertjan Lubberhuizenprijs voor Literaire Prozadebuten.