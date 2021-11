LISSABON/MIRA-SINTRA (ANP) - De Portugese politie is in heel het land in actie gekomen tegen (ex-)leden van een militaire elite-eenheid die hun deelname aan VN-missies in Afrika benutten om er als criminele bende goud, diamanten en drugs vandaan te halen. Meer dan tweehonderd rechercheurs zijn bezig met zeker honderd huiszoekingen in heel het land. Vooralsnog zijn er tien arrestaties verricht, aldus Portugese media.