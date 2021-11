Kantoren zijn in 2020 minder vaak omgebouwd tot een woning dan een jaar eerder. Vooral daardoor werden er minder huizen opgeleverd die voorheen een andere functie hadden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.