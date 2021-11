Gasunie tekent contract voor warmteleiding Rotterdam-Den Haag

Gasunie heeft maandag het contract getekend met het ministerie van Economische Zaken voor de aanleg van de warmteleiding die restwarmte van de haven van Rotterdam transporteert voor gebruik in warmtenetten in Den Haag. De investeringen van in eerste instantie 427 miljoen euro die daarmee is gemoeid, werd op Prinsjesdag aangekondigd. Als alles meezit qua aanleg, vergunningen en eventuele bezwaarprocedures zal de eerste warmte in 2025 geleverd kunnen worden via WarmtelinQ.