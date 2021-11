PostNL merkt aanpassing btw voor spullen van buiten EU in cijfers

Post- en pakketbezorger PostNL merkt de aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de Europese Unie. Volgens topvrouw Herna Verhagen had dat een „sterkere tijdelijke negatieve impact” op de internationale volumes bij zowel post- als pakketbezorging dan voorzien, meldt ze in een toelichting op de cijfers over het derde kwartaal. Zowel internationale pakketten als internationale post werd minder vaak verstuurd.