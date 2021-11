Tegenvallende bedrijfsresultaten zetten Nikkei licht lager

De aandelenbeurs in Tokio is maandag licht lager gesloten. Tegenvallende kwartaalcijfers van enkele grote Japanse bedrijven zorgden daarbij voor koersdruk. De verliezen bleven beperkt dankzij een sterker dan verwachte groei van de Chinese export in oktober. Beleggers reageerden ook nog op het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag en de instemming van het Congres met het omvangrijke infrastructuurplan van president Joe Biden.