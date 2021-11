VS heropenen landgrenzen voor gevaccineerden

De VS heropenen de landgrenzen met Canada en Mexico voor iedereen die is gevaccineerd. Er is geen dringende noodzaak meer nodig voor de reis. Voor mensen die naar de Verenigde Staten per vliegtuig reizen geldt vanaf maandag ook de verplichting gevaccineerd te zijn, behalve voor Amerikanen. Reizigers moeten voor de vlucht nog steeds een negatieve coronatestuitslag laten zien, maar alleen de test voldoet niet meer voor de vliegreis naar de VS.