Biden: verkiezingen Nicaragua zijn een schijnvertoning

De Amerikaanse president Joe Biden heeft harde kritiek geuit op de verkiezingen van zondag in Nicaragua. Biden noemde de stembusgang in het Midden-Amerikaanse land een „schijnvertoning”. De zittende president van Nicaragua, Daniel Ortega, liet sinds grootschalige protesten in het land in 2018 zeker 39 oppositieleden arresteren. Onder hen waren ook zeven potentiële uitdagers voor het presidentschap. Door die arrestaties is Ortega nu zo goed als zeker van de verkiezingswinst.