Het aantal mensen dat op de rand van acute hongersnood balanceert is dit jaar snel gestegen. Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) gaat het intussen om 45 miljoen mensen in 43 landen. De stijging komt grotendeels op het conto van een evaluatie van de voedselzekerheid in Afghanistan. Daaruit bleek onlangs dat in het land nog eens drie miljoen meer mensen door hongersnood worden bedreigd dan eerder werd gedacht.