De VS hebben afgelopen week een voormalige hulpsheriff uitgeleverd op verdenking van betrokkenheid bij de moord in november 2019 op een Duitse inwoner van het Noord-Limburgse Bergen. De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de man inmiddels met veertien dagen verlengd. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie bevestigde dit zondag naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.