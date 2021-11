Massaal protest in Ethiopië tegen rebellengroepen

In het door burgeroorlog verscheurde Ethiopië zijn zondag in meerdere steden honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen rebellengroepen die met geweld de centrale regering in Addis Abeba ten val willen brengen. De betogers zijn aangemoedigd door de regering die in het nauw wordt gedreven door de militair sterke rebellen uit het noorden. De betogingen richten zich daarom vooral tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF).