In een woning aan de President Steynstraat in het Zuid-Hollandse Maassluis heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. De brand brak rond 01.30 uur uit en de brandweer bestreed het vuur met meerdere eenheden. Vanwege de rookontwikkeling moesten 20 tot 25 woningen worden ontruimd, liet een woordvoerder van de veiligheidsregio eerder weten.