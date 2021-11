De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Laan in Den Haag twee waarschuwingsschoten gelost toen een man vluchtte met een gestolen bus en op agenten inreed. Na een achtervolging konden de twee inzittenden op de Grote Marktstraat worden aangehouden. Niemand is gewond geraakt, wel liepen enkele auto’s schade op.