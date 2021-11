Een demonstratie in Leipzig tegen de Duitse coronamaatregelen heeft zaterdagmiddag opnieuw geresulteerd in ongeregeldheden. De massaal uitgerukte politie arresteerde 24 rechtsradicalen, onder wie bekende neonazi’s, wegens het bezit van verboden voorwerpen. Om de menigte, geschat op enkele duizenden personen, in bedwang te houden, stonden drie waterkanonnen klaar. Volgens lokale media werd voor dat doel ook pepperspray ingezet.