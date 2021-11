Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Amsterdam de straat opgegaan voor de Klimaatmars. Volgens een eerste inschatting van de organisatie kwamen er zeker 40.000 betogers naar de hoofdstad om hun stem te laten horen voor een ambitieuzer en eerlijker klimaatbeleid. Rond 17.00 uur was het programma in het Westerpark ten einde en gingen deelnemers weer hun eigen weg.