De instructies voor handhaving van coronamaatregelen die boa’s hebben gekregen, lopen per gebied flink uiteen. Dat zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond op de eerste dag dat de maatregelen zijn aangescherpt. Volgens hem geldt in sommige steden de instructie dat ze boetes moeten uitdelen als sprake is van een „honderd procent-overtreding”.