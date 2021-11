Problemen horen erbij in de economie, maar het zijn er nu wel veel tegelijk.

Een predikant begon een aantal jaren geleden zijn preek met: „Soms krijg ik het gevoel dat alles vastloopt.” Wie vandaag de dag kijkt en luistert naar de ontwikkelingen op economisch gebied zal misschien hetzelfde ervaren. De coronaperiode zijn we –tot dusver althans– goed doorgekomen. Het was heftig, de cijfers schoten op en neer, maar per saldo pakte het allemaal veel minder erg uit dan aanvankelijk werd gevreesd.