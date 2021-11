„Weer een boekje over Israël? Ik heb er zelf ik weet niet hoeveel in mijn kast staan.” Aad Kamsteeg, oud-

buitenlandcommentator bij het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep, stelt de vraag zelf al in het voorwoord bij zijn jongste pennenvrucht ”Israël, een natie herboren”.