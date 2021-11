Migranten vluchten na noodlanding wegens geveinsde ziekte

De Spaanse politie zoekt naar migranten die uit een vliegtuig ontsnapten dat op Mallorca een noodlanding maakte wegens een vermoedelijk geveinsde ziekte van een van hen. De politie veronderstelt dat hier sprake is van een doelgerichte actie om Spanje illegaal binnen te komen. Tot dusver zijn elf passagiers op Mallorca achterhaald en opgesloten, melden plaatselijke media. De ‘zieke’ passagier is in het ziekenhuis aangehouden, waar werd vastgesteld dat hem niets mankeert.