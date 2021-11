Het Reformatorisch Dagblad bestond nog maar een halfjaar toen het eerste rapport verscheen van een onderzoek in de lezerskring. Een halve eeuw later kijk je verbaasd: we vroegen de lezers of ze een diepvriezer en een moestuin hadden, of ze roomboter aten en sigaren rookten. Om het tijdsbeeld aan te duiden: van de geënquêteerden had 44 procent géén telefoon. En nee, dan gaat het niet over de smartphone.