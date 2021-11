Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sluit zaterdagmiddag de hekken rondom de noodopvang voor Afghaanse evacués in het Gelderse Harskamp (gemeente Ede). Het COA doet dat omdat de Nederlandse Volks-Unie (NVU) en Anti-Fascistische Actie (AFA) demonstraties hebben aangekondigd. De noodopvang is gevestigd op de legerplaats in Harskamp.