In Londen zijn vrijdagavond acht politieagenten gewond geraakt toen de viering van de jaarlijkse Bonfire Night in rellen ontaardde. Twaalf mensen zijn aangehouden, zo meldt de politie. De viering vlakbij het parlementsgebouw werd dit jaar gecombineerd met een protestmars tegen de anti-coronamaatregelen van de Britse regering en was aangekondigd als de Million Mask March.