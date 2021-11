Apple heeft opnieuw een voormalige, hooggeplaatste technicus van Tesla aangenomen om vaart te zetten achter zijn plannen voor een eigen elektrische auto. Het gaat om een bijzondere overstap want deze Christopher ’CJ’ Moore haalde eerder dit jaar nog het nieuws omdat hij beweringen van Tesla-baas Elon Musk over volledig autonoom rijden in twijfel trok, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.