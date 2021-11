Beurswaarde McAfee en Pfizer dikt flink aan op Wall Street

Beveiligingssoftwarebedrijf McAfee en farmaceut Pfizer waren vrijdag grote winnaars op Wall Street, na respectievelijk een overnamegerucht rond McAfee en nieuws over de coronapil van Pfizer. Voor producent van fitnessapparatuur Peloton was het daarentegen een hele slechte beursdag. Het aandeel ging hard onderuit nadat het bedrijf had gesneden in zijn financiële verwachtingen. De beurswaarde kelderde zelfs zo sterk dat oprichter en topman John Foley zijn status als miljardair verloor.