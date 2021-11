Het zinken in 2004 van een Franse trawler in de Britse wateren was niet te wijten aan een aanvaring met een onderzeeër. Dat komt naar voren uit een nieuw onderzoek naar de omstandigheden waaronder de vissersboot Bugaled Breizh in goede weersomstandigheden zonk voor de kust van Cornwall. De vijf bemanningsleden verdronken bij het ongeluk.