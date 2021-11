Floriade geeft pas na afloop informatie over bezoekcijfers

De organisatie van de Floriade in Almere geeft in de maanden dat de wereldtuinbouwtentoonstelling open is, geen informatie over bezoekersaantallen of kaartverkoop. Pas na afloop van het evenement wordt bekendgemaakt hoeveel bezoekers er zijn geweest en welk toegangsbewijs zij daarvoor hebben gebruikt (een dagkaart, een doorlopende pas of een vrijkaart). Burgemeester en wethouders van Almere hebben begrip voor die opstelling, aldus een brief aan de gemeenteraad.