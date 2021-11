Koningin Máxima heeft emotioneel afscheid genomen van een trouwe fan, die aanwezig was bij haar werkbezoek rond de opening van het nieuwe hoofdkantoor van AFAS Software in Leusden. Op een video die te zien is op sociale media is te zien hoe Máxima de fan, die Josée heet, een knuffel geeft met tranen in haar ogen.