Ziekenhuizen in de regio’s Limburg en Zuidwest-Nederland en in de omgeving van Zwolle lopen momenteel over, zegt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers. De zorg staat komende tijd volgens hem voor een „groot dilemma. Aan de ene kant zijn er grote aantallen Covidpatiënten, maar er is ook heel veel gewone zorg nodig”.