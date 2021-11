Ministerie van Rutte gaat officieel niet tijdelijk naar Catshuis

Het ministerie van Algemene Zaken verhuist toch niet tijdelijk naar het Catshuis. In de tuin van de ambtswoning zou een tijdelijk kantoor worden gebouwd om onderdak te bieden aan het departement van de premier, omdat het Binnenhof wordt verbouwd. Maar nadat de Haagse gemeenteraad deze zomer tegen het verlenen van een vergunning had gestemd, is het Catshuis definitief geen optie meer, laat staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) weten aan de Kamer.