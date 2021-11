De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zijn geen stap dichter bij een oplossing gekomen over het douaneconflict in Noord-Ierland. Na afloop van overleg tussen vicevoorzitter Maroš Šefčovič en de Britse brexitminister David Frost zei de Eurocommissaris teleurgesteld te zijn over het gebrek aan resultaat. Hij reist volgende week naar Londen in een nieuwe poging de kloof tussen Londen en Brussel te dichten.