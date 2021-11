Het demissionaire kabinet wil de bijdrage aan de NAVO-missie in Litouwen met drie jaar verlengen tot eind december 2024. Ook zullen er maximaal tachtig Nederlandse militairen extra gaan meedoen aan de multinationale troepenmacht, schrijven de ministers Henk Kamp van Defensie en Ben Knapen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.