Bisschoppen bereiden zich voor op aanscherping coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen bereiden zich voor op een verdere aanscherping van de coronamaatregelen. Ze vragen kerkgangers om dit weekend in elk geval voldoende afstand te houden tot elkaar, laat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland weten. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), dat 29 christelijke kerken en twee joodse genootschappen vertegenwoordigt, adviseert nadrukkelijk het dragen van een mondkapje bij bewegingen in de kerk.