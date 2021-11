De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten begonnen aan de laatste handelsdag van de week. Beleggers reageerden op een beter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid. Verder stond Pfizer in de belangstelling. Het aandeel won dik 8 procent na het nieuws dat de coronapil van de farmaceut voor 89 procent effectief is tegen de kans op ziekenhuisopname of overlijden.