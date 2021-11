Grapperhaus: kritiek privacywaakhond verwerkt in nieuwe NCTV-wet

De snoeiharde kritiek van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens op een wetswijziging die de terrorismebestrijder NCTV meer bevoegdheden zou geven, is volgens justitieminister Ferd Grapperhaus verwerkt in het nieuwe wetsvoorstel. De AP publiceerde vrijdag een advies waarin de toezichthouder zijn zorgen uit over het voorstel. Dat gaat volgende week naar de Tweede Kamer en volgens Grapperhaus wordt dan duidelijk „dat we de kritische punten in vergaande mate, zo niet helemaal, verwerkt hebben”.