De Hypotheekshop: aanbod koopwoningen nog nooit zo laag

Het aanbod van te koop staande bestaande woningen is in Nederland nog nooit zo laag geweest als in het afgelopen kwartaal. Dat meldt hypotheekadviseur De Hypotheekshop op basis van de Monitor Koopwoningmarkt, het resultaat van een samenwerking tussen onder meer de TU Delft, De Hypotheekshop, HDN en NHG. Dat er weinig huizen te koop staan leidt er in combinatie met een grote vraag en toegenomen ruimte om te financieren toe dat de prijzen blijven stijgen.