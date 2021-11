AEX scherpt recordstand aan in afwachting banencijfer VS

Op de Amsterdamse beurs scherpte de AEX-index vrijdag de recordstand verder aan. De aandelen van de chipbedrijven ASML en ASMI waren favoriet bij beleggers dankzij de sterke koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. De markten waren verder in afwachting van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Een flinke banengroei zou verder bewijs zijn dat de grootste economie ter wereld sterk genoeg is om op eigen benen te staan, na het besluit van de Federal Reserve om de coronasteun af te bouwen.