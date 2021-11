Uniper: gascrisis door openen Nord Stream 2 niet opgelost

Het openen van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland zal zeker helpen om de gascrisis in Europa te verlichten. Maar de vraag is of dat genoeg is. Dat zei Tiina Tuomela, financieel directeur van het Duitse energieconcern Uniper, in een webcast met marktanalisten. Volgens haar is het plaatje complexer en spelen ook andere factoren die van invloed zijn op de markten een rol, zoals de geringe leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en de toenemende vraag naar gas.