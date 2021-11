Man weer vrij die werd opgepakt na mishandelen persfotograaf

De 58-jarige man die donderdagavond werd aangehouden na het mishandelen van persfotograaf Caspar Huurdeman in Bunschoten is weer vrij. Hij blijft wel nog verdachte in de zaak, laat een woordvoerster van de politie weten. De persfotograaf heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn camera, die hij overigens donderdagavond alweer terug had. Er wordt nog onderzocht of de man ook wordt verdacht van mishandeling, aldus de woordvoerster.