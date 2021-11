Wereldleiders hoeven niet alleen maar naar nieuwe plannen te grijpen om de klimaatdoelen te halen. Als klimaatmaatregelen die tot nu toe succesvol zijn gebleken snel, ambitieus en wereldwijd worden uitgerold, kan dat helpen bij het beperken van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius. Dat doel is afgesproken op de klimaattop in Parijs in 2015.